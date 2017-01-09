http://7info.ru/news/ryazan-society/v_rjazani_planirujut_uvelichit_odin_iz_trollejbusnyh_marshrutov/
В Рязани планируют увеличить один из троллейбусных маршрутов
Общество 49
В Рязани планируют увеличить один из троллейбусных маршрутов
Общество 49
Опрос населения по этому поводу запущен на сайте городской администрации.
На сайте администрации Рязани запущен очередной опрос. На этот раз он касается троллейбусного маршрута №16. Рязанцев просят оценить, будут ли для них удобно, если троллейбусы этого маршрута будут ездить не до площади Мичурина, а до Театральной площади.
Если маршрут будет продлён, троллейбусы будут следовать по улице Маяковского, Есенина и делать разворот на Театральной.