В Рязани планируют увеличить один из троллейбусных маршрутов

Опрос населения по этому поводу запущен на сайте городской администрации.

Общество

На сайте администрации Рязани запущен очередной опрос. На этот раз он касается троллейбусного маршрута №16. Рязанцев просят оценить, будут ли для них удобно, если троллейбусы этого маршрута будут ездить не до площади Мичурина, а до Театральной площади.

Если маршрут будет продлён, троллейбусы будут следовать по улице Маяковского, Есенина и делать разворот на Театральной.