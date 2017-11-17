В Рязанской области планируют построить мусороперерабатывающее предприятие. Также в планах - открытие 7 мусоросортировочных предприятий, 2 полигонов ТБО, устройство контейнерных площадок, внедрение раздельного сбора ТКО и опасных отходов.

На территории Рязанской области образуется более 528 тыс. тонн твёрдых бытовых отходов, сообщает сайт регионального правительства. В настоящее время в регионе существуют 27 объектов размещения бытовых отходов. Сбором и транспортировкой отходов занимаются 97 организаций.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов утвердил дорожную карту, в соответствии с которой была разработана территориальная схема обращения с отходами. Она учитывает все источники образования отходов на территории региона, объекты по их обезвреживанию, утилизации, доставку к разрешенным местам размещения. Её реализация позволит обеспечить переход на новую систему обращения с ТБО.