В Рязани перекроют движение по улице Мервинской

Автомобилистов просят не парковать транспорт в районе проводимых работ.

Общество

В Рязани на одну ночь – с 21.00 10 января 2017 года до 7.00 11 января – перекроют движение транспорта по улице Мервинской в районе дома №25. Здесь будут проводиться ремонтные работы на водопроводе.

Места производства работ будут огорожены. Администрация города Рязани просит автомобилистов не парковать личный транспорт в районе проводимых работ и заранее планировать свой маршрут.