http://7info.ru/news/ryazan-society/v_rjazani_pensioneram_prishlos_tolkat_zaglohshij_trollejbus/
В Рязани пенсионерам пришлось толкать заглохший троллейбус
Общество 210
В Рязани пенсионерам, ехавшем в троллейбусе 9-го маршрута, пришлось толкать транспортное средство. Об этом сообщает
Life.ru
В Рязани пенсионерам пришлось толкать заглохший троллейбус
Общество 210
Видео с этим моментом опубликовал федеральный портал.
В Рязани пенсионерам, ехавшем в троллейбусе 9-го маршрута, пришлось толкать транспортное средство. Об этом сообщает
Видео, снятое очевидцем, было опубликовано через приложение LifeCorr. Автор сообщил, что троллейбус заглох на путепроводе по пути в посёлок Приокский.