В Рязани пенсионерам пришлось толкать заглохший троллейбус

Видео с этим моментом опубликовал федеральный портал.

Общество

В Рязани пенсионерам, ехавшем в троллейбусе 9-го маршрута, пришлось толкать транспортное средство. Об этом сообщает Life.ru

Видео, снятое очевидцем, было опубликовано через приложение LifeCorr. Автор сообщил, что троллейбус заглох на путепроводе по пути в посёлок Приокский.