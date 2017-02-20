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http://7info.ru/news/ryazan-society/v_rjazani_pensioneram_prishlos_tolkat_zaglohshij_trollejbus/

В Рязани пенсионерам пришлось толкать заглохший троллейбус
Видео с этим моментом опубликовал федеральный портал.

Общество   210

В Рязани пенсионерам, ехавшем в троллейбусе 9-го маршрута, пришлось толкать транспортное средство. Об этом сообщает Life.ru

Видео, снятое очевидцем, было опубликовано через приложение LifeCorr. Автор сообщил, что троллейбус заглох на путепроводе по пути в посёлок Приокский. 