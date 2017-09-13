В Рязани отремонтировано 9 школьных спортзалов

На эти цели было выделено более 14 млн. рублей.

Общество

К новому учебному году в девяти школах Рязани отремонтировали спортивные залы. На эти цели было выделено более 14 млн. рублей, сообщает сайт администрации города. Ремонт провели в спортивных залах школ №№24, 33, 34, 38, 51, 63, 69, школы-интерната и детско-юношеского Центра «Надежда».

Кроме уроков физкультуры, в спортивных залах школ проводятся Спартакиады школьников, внутри- и межшкольные соревнования, первенства по различным видам спорта, муниципальные конкурсы, Дни здоровья, спортивные квесты, спортивно-массовые мероприятия для жителей близлежащих микрорайонов Рязани.

В сентябре этого года в школах открылись секции волейбола, баскетбола, футбола, лёгкой атлетики, художественной гимнастики, самообороны, карате, сэнэ, гольфа, регби, лыжной подготовки, гребли на байдарках и каноэ, тенниса. После реконструкции борцовский зал Центра «Надежда» примет в своих стенах более 700 учащихся.