В Рязани отметят День памяти воинов-интернационалистов

В городе пройдёт ряд мероприятий, посвящённых Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Общество

В среду, 15 февраля, в России отмечается День памяти воинов-интернационалистов. В Рязани также состоятся мероприятия, посвящённые нашим землякам, исполнявшим свой служебный долг за пределами Отечества.

Первым из них станет открытие фотовыставки «Афганистан – глазами журналистов» в 10.00 в Музее истории ВДВ.

В 12.00 на площади Маргелова пройдет торжественная церемония возложения цветов к памятнику «Воинам-рязанцам, погибшим в локальных войнах». Сразу после неё начнётся традиционная молодёжная патриотическая акция «Красный тюльпан».

В 13.00 в Рязанском Дворце молодёжи наградят победителей фестиваля «Песни «Боевого братства» и пройдёт гала-концерт.