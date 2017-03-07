В Рязани отметили Международный женский день

Торжественное мероприятие, посвящённое 8 марта, состоялось в областной филармонии.

Общество

Во вторник, 7 марта, в Рязанской областной филармонии состоялось торжественное мероприятие, посвящённое международному женскому дню. Участие в нём принял временно исполняющий обязанности губернатора Николай Любимов вместе с супругой.

– 8 марта – это замечательный праздник, особенно для нас, для мужчин. В этот день мы можем сказать вам слова признательности и восхищения, поблагодарить за заботу, поддержку и любовь, которые вы нам дарите. 8 марта – день, когда мы можем в очередной раз сказать, что мы вас очень ценим и стараемся сделать всё, что в наших силах, – сказал глава региона.

История Рязанского края, отметил Николай Любимов, знает немало примеров мужества и отверженности, которую проявляют женщины – это и Авдотья Рязаночка, и Дарья Гармаш, и Феврония Муромская. Сейчас те, кто вносит вклад в социально-экономическое развитие края, а также добросовестно исполняет свои обязанности и является хранительницей семейного очага, продолжают традиции своих предшественниц. Региональная власть сделает всё для создания комфортных условий для их жизни, уточнил глава региона.

– Для меня главное, как для главы региона – чтобы вы и ваши семьи чувствовали себя комфортно, чтобы каждая из вас могла спокойно работать, воспитывать детей. В Рязанской области немало сделано для укрепления семейных ценностей и решения демографических проблем. Я постараюсь сделать вашу жизнь более комфортной и благополучной, – заявил Николай Любимов.

Продолжением торжественного мероприятия стал праздничный концерт. Музыкальный комплимент женщинам в канун праздника преподнесли знаменитые рязанские мужчины – солисты областного музыкального театра, учреждений культуры областного центра.