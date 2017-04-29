В Рязани отметили День пожарной охраны

Лучшим сотрудникам Главного управления МЧС России по Рязанской области были вручены награды.

Общество

В пятницу, 28 апреля, в Рязани состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню пожарной охраны России. В нём приняли участие заместитель председателя правительства Рязанской области Алексей Тюменев, депутат Государственной Думы РФ Андрей Красов, начальник Главного управления МЧС России по Рязанской области Сергей Филиппов, депутаты Рязанской областной думы, руководители администрации г. Рязани, ветераны и сотрудники пожарной охраны, добровольные пожарные и учащиеся кадетских классов. Об этом сообщает сайт правительства региона.

В рамках мероприятия состоялось возложение цветов к мемориальному комплексу «Вечная слава героям» и мемориальной доске, установленной в память о М.И. Шабурове, возглавлявшем Управление государственной противопожарной службы УВД Рязанской области с 1993 по 2001 год и внесшем значительный вклад в развитие пожарной охраны.

От имени главы региона собравшихся поздравил заместитель председателя правительства Рязанской области, председатель региональной Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Алексей Тюменев.

– Пожарные – это героическая профессия. Вы на переднем крае борьбы с огнём, первыми приходите на помощь и спасаете людей. За это вам – низкий поклон, – сказал Алексей Тюменев.

Лучшим сотрудникам Главного управления МЧС России по Рязанской области были вручены награды.