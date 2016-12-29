http://7info.ru/news/ryazan-society/v_rjazani_otmenili_rezhim_chs/
В Рязани отменили режим ЧС
Общество 83
В Рязани отменили режим ЧС
Общество 83
Чрезвычайный режим муниципального характера был введён в связи со взрывом в Осеннем переулке.
В Рязани отменили режим чрезвычайной ситуации муниципального значения. Соответствующее распоряжение администрации города опубликовано в четверг, 29 декабря.
Напомним, режим ЧС был введён на территории областного центра распоряжением главы администрации Рязани Олега Булекова в связи со взрывом бытового газа в 1-м Осеннем переулке 23 октября. Документ определил меры, предпринимаемые для ликвидации ЧС и помощи пострадавшим.