В архиве Рязанской области открылся модернизированный читальный зал

Новый читальный зал оснащён компьютерами, камерами видеонаблюдения и исследовательским залом.

Общество

14 июля, в пятницу, на третьем этаже Государственного архива Рязанской области состоялось открытие модернизированного читального зала. В большом светлом помещении появилось 34 персональных рабочих места, компьютеры и даже камеры видеонаблюдения. Также некоторые сотрудники архива получили личные кабинеты, а для исследователей заработал специальный зал, где можно перекусить в свободное от работы время.

Начальник главного архивного управления Рязанской области Александра Перехватова отметила, что в читальный зал поступает много запросов об исторических местах города, 80 % посетителей занимаются историей семьи. Очередь на посещение читального зала расписана до ноября текущего года.

Заместитель председателя правительства Рязанской области Алексей Тюменев признался, что к нему на приём обращались граждане с просьбой разрешить чаще посещать читальный зал. Он отметил, что теперь эта проблема разрешится, и рязанцы смогут заниматься историей родного края, творчеством и поиском родственников.

Для посетителей читальный зал откроется в понедельник, 17 июля.