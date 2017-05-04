В Рязани открыли памятную доску жителям блокадного Ленинграда

На данный момент в Рязанской области проживают 165 жителей блокадного Ленинграда.

Общество

4 мая, в четверг, состоялось открытие мемориальной доски жителям блокадного Ленинграда рядом со зданием железнодорожного вокзала «Рязань-2». На мероприятии присутствовали учащиеся школы №13 и Рязанского железнодорожного колледжа, жители блокадного Ленинграда, ветераны ВОВ и общественные деятели. Мемориальную доску открыли на народные деньги.

Председатель совета рязанской областной общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Геннадий Соколов рассказал, что 75 лет назад на станции вокзала «Рязань-2» с поезда было снято 593 умерших блокадника, свыше пятисот человек были размещены в рязанских госпиталях, 93 ребёнка, оставшиеся без родительской опеки, остались в Рязанском доме ребёнка, который был расположен на улице Высоковольтной. Эшелоны проходили через станцию «Рязань-2». Помимо Рязани поезда останавливались в Ряжском и Спасском районах. 20 тысяч ленинградцев остались жить в Рязанской области. Геннадий Соколов прочитал телеграмму из Санкт-Петербурга, которую организация «Жители блокадного Ленинграда» прислала накануне.

– Каждый жив до тех пор, пока мы помним: стоит зачеркнуть память – исчезнет прошлое. Вместе с прошлым у России исчезнет и будущее. Мы должны это понимать и помнить, – сказала Лариса Крохалёва – заместитель главы администрации Рязани.

Авторам доски скульпторам Полине и Василию Горбунову и инициатору установления памятной доски краеведу Арсену Бабурину вручили благодарственные письма.

Открытие мемориальной доски в память о жителях блокадного Ленинграда стало возможным, благодаря финансовому участию Инны Валентиновны Морозовой – дочери одной из блокадниц, которая прибыла в Рязань в одном из 110 эшелонов, Клары Семеновны Скуповой – блокадницы, которая также приехала в Рязань в эвакуационном поезде; до середины 50-ых годов она проживала в Пителинском районе, а затем вернулась в родной город.

В сборе средств на установку доски также приняли участие: Олег Геннадьевич Брусникин – управляющий гипермаркета «Глобус», Роман Викторович Ганишин – председатель правления ПАО «Прио-Внешторгбанк», Игорь Игоревич Климкин – директор ООО «Рязанский городской оператор», Владимир Вячеславович Величко – директор ООО «МЕДСИ+», Татьяна Витальевна Родюкова – главный врач ООО «МЕДСИ+».

Президент Рязанского регионального общественного фонда содействия патриотическому воспитанию граждан «Служу Отечеству» Александр Мерзоян наградил медалью Василия Горбунова. Он сделал акцент на огромной работе, которую все видят, а также поздравил всех присутствующих с Днём Победы.