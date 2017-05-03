В Рязани открыли памятную доску Герою Советского Союза Зое Акимовой

Почтить память героя пришли школьники, студенты, ветераны, участники боевых действий и дочь Зои Акимовой.

Общество

3 мая, в среду, состоялось открытие памятной доски Герою Советского Союза Зое Акимовой (Парфёновой). Открытие памятной доски состоялось при поддержке и финансовой помощи партии «Единая Россия». В рамках проекта «Историческая память» только в Рязани установлено 17 памятных досок. Торжественное мероприятие открылось под звуки гимна России.

Герой Советского Союза Альберт Евдокимович Слюсарь рассказал всем присутствующим о Зое Акимовой и её подвигах, а также поблагодарил людей, которые занимаются воспитательными работами и доводят информацию до молодого поколения.

Игорь Мурог – депутат Рязанской областной Думы, член фракции партии «Единая Россия», обратился к молодёжи со словами: «Сегодня наша главная задача и наш гражданский долг – оберегать наших ветеранов, помогать, окружить их заботой».

Александр Кондрашов – заместитель директора филиала Кадастровой палаты по Рязанской области сказал спасибо «за мужество, отвагу и за мир, в котором сейчас живём».

Активист регионального отделения «Молодой гвардии» «Единой России» Наталья Банщикова отметила, что рязанское отделение «Молодой гвардии» постоянно реализовывает подобные проекты, связанные с педагогическим воспитанием молодёжи.

Дочь Зои Акимовой Антонина Михайловна Кругняева пожелала, чтобы никогда в жизни не было войны.

Честь открыть памятную доску предоставили Альберту Слюсарю и Игорю Мурогу.

– Очень приятно, что на этом мероприятии присутствуют школьники, студенты, молодёжь, ветераны, участники боевых действий. Самое важное – передать подрастающему поколению то, что было сделано нашими ветеранами. Сегодня открытие очередной памятной доски герою говорит о том, что герой жив, потому что мы его помним. Я благодарен фонду, и в рамках нашего партийного проекта «Историческая память» мы будем продолжать это делать, – сказал Игорь Мурог.

Гости церемонии возложили цветы к памятной доске Зое Акимовой.

После торжественной части дочь Зои Акимовой – Антонина Кругняева показала фотографии, документы, публикации из газет и военный билет своей мамы.

Напомним, Зоя Акимова жила в доме по адресу улица Ленина, д. 2/68 до 1973 года.