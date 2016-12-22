В Рязани открыли мемориальную доску Почётному мастеру спорта СССР Виктору Адояну

Митинг по случаю открытия мемориальной доски на фасаде здания регионального отделения ДОССАФ России Рязанской области прошёл накануне 14-ой годовщины смерти Виктора Адояна.

Общество

В четверг, 22 декабря, в Рязани в рамках празднования 90-летия ДОСААФ открыли мемориальную доску Почётному мастеру спорта СССР, Заслуженному тренеру РСФСР, рекордсмену мира и чемпиону СССР по мотогонкам Виктору Арамовичу Адояну.

Митинг по случаю открытия мемориальной доски на фасаде здания регионального отделения ДОССАФ России Рязанской области прошёл накануне 14-ой годовщины смерти Виктора Адояна. На торжественной церемонии присутствовали коллеги, ученики, друзья, а также дети Адояна – дочь Любовь и сын Александр.

Инициатором открытия мемориальной доски выступил председатель регионального отделения ДОСААФ России Рязанской области Николай Рудаков.

– Адоян Виктор Арамович своим самоотверженным трудом, своим упорством, мужеством прославил Советский Союз и Россию по всему миру. Это многократный рекордсмен, – говорил Рудаков. – Сотни его учеников продолжают представлять интересы нашей Родины на различных соревнованиях. Открывая сегодня мемориальную доску, мы вспоминаем о нём, о его труде и вкладе в развитие рязанской автошколы.

О своём учителе участникам митинга рассказал Григорий Шеляк, мастер спорта международного класса, Заслуженный тренер РСФСР, кандидат педагогических наук, доцент Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма. Он отметил, что Адоян был одним из тех, кто заложил на рязанской земле традиции патриотического воспитания спортсменов. Шеляк предложил возродить «Полетаевский мотокросс», организатором, победителем, а затем главным арбитром и директором которого был Виктор Адоян.

В церемонии открытия мемориальной доски участвовала заместитель председателя правительства региона Елена Буняшина. Она выразила уверенность, что дело Адояна по формированию в молодёжи активной гражданской позиции будет жить.

– Мы сегодня открываем доску памяти, доску жизни и доску подвига, – подытожила Буняшина.

Сын Виктора Адояна Александр поблагодарил всех, кто причастен к открытию мемориальной доски. Он поделился воспоминаниями об отце и признался, что ему очень приятно, что рязанцы гордятся им.