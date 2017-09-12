В Рязани открылась выставка, посвящённая Феликсу Дзержинскому

Узнать больше об исторической личности можно в библиотеке имени Горького.

Общество

11 сентября 2017 года исполняется 140 лет со дня рождения Феликса Эдмундовича Дзержинского.

Кто же он, Феликс Эдмундович Дзержинский, – палач, кровавое орудие для поддержания власти большевиков или «рыцарь революции», беззаветно служивший ее идеалам? А быть может, обычный, несмотря на масштаб личности, символ переломной эпохи: всегда противоречивой и беспощадной ко всему, что мешает приближению желанного будущего?

На эти и другие вопросы можно найти на книжной выставке, организованной сотрудниками универсального читального зала библиотеки имени Горького при поддержке УФСБ России по Рязанской области.

Выставка работает в универсальном читальном зале с 10 по 30 сентября.