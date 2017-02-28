В Рязани определился лидер в голосовании за «убитые дороги» региона

Активисты ОНФ в Рязанской области провели первую инспекцию по отмеченным на «Карте убитых дорог» участкам.

Общество

В феврале ОНФ представил проект «Карта убитых дорог». Рязанцам предложили сообщать о разрушенных дорогах и отмечать соответствующие участки на сайте dorogi-onf.ru. В настоящее время жители области уже отметили более 50 проблемных участков дорог. Активисты ОНФ оперативно доводят информацию до властей региона.

На сайте можно не только отметить участок, но и проголосовать за самую плохую дорогу в регионе. Лидером голосования в настоящее время является дорога на улице Большой, несмотря на то, что добавлена она на карту не так давно – 20 февраля. Как сообщает региональное отделение ОНФ со ссылкой на администрацию города Рязани, ситуация на улице Большой скоро изменится в лучшую сторону. Проблемный участок уже включён в план ремонтных работ на 2017 год. Ещё один пункт на карет «убитых» дорог также в скором времени будет отремонтирован: объявлен аукцион по ремонту участка федеральной трассы М-5 с 367 км по 375 км.

Представители Общероссийского народного фронта в Рязанской области провели первый выезд в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Выявленные факты, подтвержденные фото- и видеоматериалами активисты Народного фронта нанесли на интерактивную карту. Они осмотрели участки дорог в городе Сасово, а также в Шиловском районе.