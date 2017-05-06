В Рязани обучают офицеров-десантников иностранным языкам

В течение текущего года с командирами разведывательных и миротворческих подразделений ВДВ проходят систематические занятия по лингвистической подготовке.

Общество

В течение текущего года с командирами разведывательных и миротворческих подразделений ВДВ проходят систематические занятия по лингвистической подготовке.

В Рязанском десантном училище активно изучают иностранные языки. Об этом сообщает сайт военного вуза.

К концу 2017 года в распоряжении Воздушно-десантных войск России появится ещё около 100 офицеров, которые будут в совершенстве владеть одним или несколькими иностранными языками.

Для повышения качества языковой подготовки десантников проводятся специальные курсы. Занятия проводятся с командирами подразделений соединений, дислоцирующихся в Новороссийске, Пскове, Иванове, Туле, Ульяновске, Камышине, Улан-Удэ, Уссурийске.

В течение текущего года с командирами разведывательных и миротворческих подразделений ВДВ проходят систематические занятия по лингвистической подготовке. Длительность курсов составляет от одного до десяти месяцев в зависимости от первоначальной подготовленности и знания языков каждым офицером-десантником.

В основном занятия проводятся в Лингвистическом Центре Военного университета министерства обороны России, Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова и Военном учебно-научном центре Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооружённых Сил Российской Федерации».

Кроме того, представители этих учебных заведений прибывают в соединения и части ВДВ для проведения занятий в местах дислокации воинских подразделений офицеров-десантников. Подготовка специалистов по военному переводу осуществляется на базе Военного университета министерства обороны Российской Федерации.