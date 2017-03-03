В Рязани обсудили вопросы работы с детьми и подростками с ограниченными возможностями здоровья

В работе семинара-совещания приняли участие заместитель управления образования Светлана Васильева и специалисты управления.

Общество

В пятницу, 3 марта, в Центре детского творчества «Приокский» состоялось совещание-семинар руководителей учреждений дополнительного образования Рязани по теме «Система работы учреждения дополнительного образования по формированию доступной образовательной среды для детей, подростков с ограниченными возможностями здоровья». Об этом сообщает сайт городской администрации.

В работе семинара-совещания приняли участие заместитель управления образования Светлана Васильева и специалисты управления.

Участники семинара познакомились с системой работы городского Центра социально-педагогической поддержки детей, подростков и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья «Мозаика», действующего на базе Центра «Приокский». Специалисты Центра поделились опытом работы по обеспечению доступной образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья, с возможностями применения ИКТ, по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса в работе с детьми этой категории.

Педагоги Центра представили опыт своей работы по индивидуализации обучения и развитию навыков социализации в досуговой, организационно-массовой работе. Участники семинара-совещания рассказали о своём опыте работы с указанной категорией детей, получили консультации о работе от специалистов Центра.