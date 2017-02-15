В Рязани обсудили вопросы демографической политики

Совещание по вопросам улучшения демографической ситуации провела заместитель председателя правительства региона Елена Буняшина.

Общество

Во вторник, 14 февраля, заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина провела совещание по вопросам улучшения демографической ситуации в регионе. В его работе приняли участие министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий, заместители министра, руководители пяти межрайонных диагностических центров и крупнейших центральный районных больниц.

Открывая совещание, Елена Буняшина отметила, что вопросы демографической политики находятся под особым контролем. В регионе разработаны и реализуются мероприятия по созданию условий для повышения рождаемости и снижения смертности. По её словам, необходимо повышать эффективность межведомственного взаимодействия при выполнении поставленных задач. Кроме этого, совершенствовать работу по укреплению системы профилактики, активизации диспансеризации и профосмотров населения, что способствует выявлению заболеваний на ранних стадиях и их своевременному лечению.

В ходе совещания был проведён анализ показателей естественного движения населения, в том числе смертности по основным классам причин в 2016 году в разрезе муниципальных образований Рязанской области. Руководителям медицинских организаций поручено разработать и представить в министерство комплексные планы по улучшению демографической ситуации в районах области на 2017 год, сообщает сайт министерства здравоохранения региона.