В Рязани обсудили строительство жилья возле церкви и кладбища

Застройщик территории выделил муниципалитету участок для строительства детского сада на 180 мест.

Общество

В пятницу, 3 марта, в Рязани прошли публичные слушания по вопросу строительства жилья на улице Бугровка.

Предметом обсуждения стал участок в 8 тыс. 454 кв.м., расположенный в зоне застройки многоэтажными жилыми домами 5-12 этажей. В соответствии с планом развития микрорайона, застройщик намерен возвести один высотный двухсекционный дом с подземным и наземным паркингом на 205 машиномест, а также сопутствующей инфраструктурой. В частности, компания уже передала в собственность муниципалитету участок поблизости для строительства детского сада на 180 мест, сейчас в микрорайоне ведётся строительство школы №75, которая примет и жильцов нового дома. В новом доме будет 325 квартир, также инвестор намерен поучаствовать в обустройстве зелёной зоны, расположенной недалеко от нового дома. Для реализации проекта застройщик запросил у городских властей разрешения на возведение дома выше 12 этажей, а также увеличение плотности застройки с 8,5 тыс. кв.м до 49 тыс.120 кв.м.на гектар.

До начала слушаний в комиссию по их проведению поступили заявления с 217 подписями в поддержку проекта, участие в обсуждении приняли 45 человек. Почти все они поддержали идею строительства, за исключением двух граждан. Последние оказались жителями частного сектора. Они указали застройщику на то, что технология строительства не учитывает наличия подземных грунтовых вод, а также то, что новый дом планируется построить не только в непосредственной близости к церкви, но и к кладбищу.

Заключение по итогам слушаний опубликовано в газете «Рязанские ведомости».