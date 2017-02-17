В Рязани обсудили ход реализации Всероссийской социальной кампании по безопасности дорожного движения «Сложности перехода»

Проект был создан в рамках исполнения поручений президента РФ, направленных на сокращение аварийности на дорогах страны.

Общество

17 февраля, в Рязанской областной научной библиотеке им. Горького состоялась конференция, посвящённая реализации Всероссийской социальной кампании по безопасности дорожного движения «Сложности перехода». Об этом сообщает сайт администрации Рязани.

На мероприятии присутствовали заместитель главы администрации города Николай Демко, а также представители министерств регионального правительства, ГИБДД УМВД России по Рязанской области, Союза автостраховщиков России, экспертного центра «Движение без опасности» и рязанской общественности.

Проект был создан в рамках исполнения поручений президента РФ, направленных на сокращение аварийности на дорогах страны. В связи с этим Госавтоинспекцией, Союзом автостраховщиков и центром «Движение без опасности» был разработан план реализации проектов, направленных на профилактику основных факторов дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей. План включает организацию работы центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в регионах, в частности в Рязани и Рязанской области. Планируются к реализации широкомасштабные социальные кампании.

Первым проектом, реализуемым в рамках проводимой работы, стала социальная кампания «Сложности перехода», направленная на профилактику ДТП с участием пешеходов. Цель кампании – проинформировать участников дорожного движения о необходимости правильного взаимодействия между пешеходами и водителями.

В рамках конференции участники обсудили вопросы повышения уровня знаний в области безопасности дорожного движения. В ближайшие годы организаторы надеются на положительные результаты работы, выраженные в статистике аварийности.