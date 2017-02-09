В Рязани назначены публичные слушания по строительству высоток на Бугровке

Застройщик просит разрешения городских властей на возведение жилья выше 12 этажей.

Общество

В пятницу, 3 марта, в Рязани пройдут публичные слушания по вопросу строительства жилья выше 12 этажей на улице Бугровка. Дата обсуждения назначена постановлением главы муниципального образования.

Под строительство отведён участок в 8 тыс.454 кв.м. Территория расположена в зоне многоэтажной жилой застройки, предполагающей возведение домов в 5-12 этажей. Заявитель просит городские власти разрешить ему возвести жильё выше указанных параметров, а также увеличить плотность застройки с 8,5 тыс. кв.м на гектар до 49 тыс.120 кв.м на гектар.

Слушания пройдут в административном здании на улице Введенской, 107. Начало - в 18.00.