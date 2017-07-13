В Рязани насчитывается 109 недостроенных домов

Срок действия разрешения на строительство может быть продлён на основании заявления застройщика.

Общество

В Рязани насчитывается 109 недостроенных многоквартирных жилых домов. Это объекты тех застройщиков города, у которых в ближайшие месяцы завершается срок действия разрешения на строительство, а также те, кто получил это разрешение недавно.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ срок действия разрешения на строительство может быть продлён на основании заявления застройщика. Также застройщик имеет право обратиться за получением разрешения на ввод объекта в эксплуатацию раньше заявленного срока, сообщает сайт администрации города.

Ознакомиться с реестром незавершенных строительством многоквартирных жилых домов на территории города Рязани можно на сайте администрации города.