В Рязани насчитывается 106 недостроенных жилых домов

В перечень включены объекты тех застройщиков города, у которых в ближайшие месяцы завершается срок действия разрешения на строительство, а также те, кто получил это разрешение недавно.

Общество

Управление капитального строительства администрации города Рязани обнародовало реестр незавершенных строительством многоквартирных жилых домов и их застройщиков. Согласно перечню, в городе насчитывается 106 недостроенных домов. В перечень включены объекты тех застройщиков города, у которых в ближайшие месяцы завершается срок действия разрешения на строительство, а также те, кто получил это разрешение недавно, сообщает сайт администрации.



В соответствии с Градостроительным кодексом РФ срок действия разрешения на строительство может быть продлён на основании заявления застройщика. Также застройщик имеет право обратиться за получением разрешения на ввод объекта в эксплуатацию раньше заявленного срока.



Ознакомиться с реестром можно на сайте администрации города Рязани.