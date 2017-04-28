В Рязани наградили участников конкурса "Дело длиною в век"

Участники конкурса предоставили самостоятельные творческие работы, связанные с личностью или творчеством Александра Солженицына.

Общество

28 апреля, в пятницу, в актовом зале факультета филологии и национальной культуры РГУ подвели итоги творческого конкурса "Дело длиною в век" . В конкурсе приняли участие студенты, магистранты, аспиранты и школьники старших классов средних образовательных учреждений Рязани. Участники выбирали для себя близкую номинацию: изобразительное искусство, поэзия, публицистика, художественная проза.

Награждал победителей Александр Викторович Сафронов - руководитель Научно-просветительского центра по изучению наследия А. И. Солженицына. В награждении победителей в номинации "художественная проза" Александр Викторович отметил, что никто Солженицына не превзошёл. Но желание, порыв, старание - это всё безусловно было.

Лучшей работой, по мнению зрителей, в номинации "Изобразительное искусство" стала работа Ксении Козловой. Она получила диплом и сладкий подарок в виде торта.

Для конкурсантов были подготовлены музыкальные номера в исполнении студенток РГУ Гаянэ Григорян и Ирины Груздовой.