Курс валют: $ //-// € //-//
         
http://7info.ru/news/ryazan-society/v_rjazani_nagradili_uchastnikov_konkursa_delo_dlinoju_v_vek/

В Рязани наградили участников конкурса "Дело длиною в век" 
Участники конкурса предоставили самостоятельные творческие работы, связанные с личностью или творчеством Александра Солженицына. 

Общество   48

28 апреля, в пятницу, в актовом зале факультета филологии и национальной культуры РГУ подвели итоги творческого конкурса "Дело длиною в век" . В конкурсе приняли участие студенты, магистранты, аспиранты и школьники старших классов средних образовательных учреждений Рязани. Участники выбирали для себя близкую номинацию: изобразительное искусство, поэзия, публицистика, художественная проза. 

Награждал победителей Александр Викторович Сафронов - руководитель Научно-просветительского центра по изучению наследия А. И. Солженицына. В награждении победителей в номинации "художественная проза" Александр Викторович отметил, что никто Солженицына не превзошёл. Но желание, порыв, старание - это всё безусловно было. 

Лучшей работой, по мнению зрителей, в номинации "Изобразительное искусство" стала работа Ксении Козловой. Она получила диплом и сладкий подарок в виде торта. 

Для конкурсантов были подготовлены музыкальные номера в исполнении студенток РГУ Гаянэ Григорян и Ирины Груздовой. 

Всем конкурсантам выдали сертификаты участников. Победителей 1, 2, 3 степени наградили дипломами и ценными призами. 