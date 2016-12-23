В Рязани наградили спонсоров, оказавших помощь пострадавшим при взрыве бытового газа в Осеннем переулке

Олег Булеков поблагодарил собравшихся за содействие администрации в ликвидации последствий ЧС и поддержку, оказанную пострадавшим рязанцам.

Общество

В пятницу, 23 декабря, в администрации состоялась церемония вручения благодарственных писем главы администрации города, спонсорам, оказавшим помощь пострадавшим при взрыве бытового газа в доме № 4 по 1-ому Осеннему переулку.

Глава администрации Рязани Олег Булеков, заместитель главы – Лариса Крохалёва, Татьяна Мастюкова и Андрей Ульянов, начальник управления инвестиционной политики, развития малого бизнеса и потребительского рынка Виталий Ларин, советник главы администрации Ирина Полозова, а также руководители порядка 50 предприятий, оказавших помощь пострадавшим семьям.

Олег Булеков поблагодарил собравшихся за содействие администрации в ликвидации последствий ЧС и поддержку, оказанную пострадавшим рязанцам.