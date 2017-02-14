В Рязани наградили победителей XX городского фестиваля «Школьный музей»

В этому году фестиваль проходил под девизом «Люби и знай свою Рязань».

Общество

В понедельник, 13 февраля, в Рязани подвели итоги XX городского фестиваля «Школьный музей». В этому году фестиваль проходил под девизом «Люби и знай свою Рязань».

Участие в нём приняли 43 школы города. Подведение итогов и награждение победителей проходило в средней школе №7, сообщает сайт администрации города Рязани. В торжественной церемонии награждения авторов лучших проектов приняли участие заместитель начальника управления образования и молодёжной политики Светлана Васильева, представители музеев города, ветераны войны, учащиеся школ города Рязани.

Победителями в конкурсе проектов «Люблю тебя, мой край родной» стали:

- МБОУ «Школа №16»;

- Музей «Гардемарины» МБОУ «Школа №19/25»;

- МБОУ «Школа №40»;

- МБОУ «Школа №65».

В номинации «История одного экспоната» первые места завоевали:

- Историко-этнографический музей МБОУ «Школа №19/25»;

- МБОУ «Школа №63»;

- МБОУ «Школа №43»;

- МБОУ «Школа №8».

В конкурсе презентаций «Подвиг нашего земляка Ивана Земнухова» лучшими признаны:

- МБОУ «Школа №73»;

- Детско-юношеский центр «Звезда».

Всем призёрам фестиваля были вручены почётные грамоты и памятные подарки.