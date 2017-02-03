В Рязани наградили победителей и призёров областного конкурс по школьному краеведению

В конкурсе приняли участие юные краеведы из 24 районов Рязанской области.

Общество

В пятницу, 3 февраля, в Рязани состоялось награждение победителей и призёров XII областного конкурса по школьному краеведению «Рязанская земля. История. Памятники. Люди», посвящённого 160-летию со дня рождения К.Э. Циолковского.

Заседания секций проходили в аудиториях областного центра народного творчества, музее истории воздушно-десантных войск, музее истории молодёжного движения, ФГБУК «Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник», на туристической базе «Серебряные пруды».

В конкурсе приняли участие юные краеведы из 24 районов Рязанской области. На конкурсе работали секции: «Родословие», «Наши земляки», «Летопись родного края», «Этнография», «Культурное наследие», «Военная история» и «Духовное наследие».

Абсолютным победителем конкурса стала Екатерина Агафонова, ученица тумской школы №46.