В Рязани началась подготовка десантников к совершению высотных прыжков

В аэродинамической трубе 309-го центра специальной парашютной подготовки ВДВ десантники учатся планировать с высоты более 4 тыс. м в зимней экипировке, с оружием и грузовым контейнером в 50 кг.

Общество

В Рязани, на базе 309-о центра специальной парашютной подготовки ВДВ начались учебные занятия по подготовке к совершению высотных прыжков с высоты не менее 4 тыс. метров.

Во время первых занятий десантники учатся сохранять устойчивое положение в воздушном потоке, планируя в зимнем обмундировании и в полной боевой экипировке с оружием, а также с закреплённым унифицированным грузовым контейнером весом в 50 кг.

Все последующие тренировки десантников проводятся в составе групп до 5 парашютистов, одновременно находящихся в аэротрубе, при этом общий вес каждого парашютиста составляет около 140 кг.

Постоянное нахождение нескольких парашютистов в воздухе обеспечивают 4 асинхронных двигателя мощностью около 1,5 МВт, которые и создают необходимый воздушный поток без проявлений турбулентности.

Для коррекции ошибок десантников при планировании в воздушном потоке, инструкторы используют цифровые видеокамеры, которые в автоматическом режиме записывают все действия парашютистов во время тренировок, сообщает пресс-служба министерства обороны.