В Рязани мошенники ходят по квартирам под видом врачей

Информация об этом появилась в социальной сети «Вконтакте».

Общество

В Рязани мошенники ходят по квартирам под видом врачей. Об этом сообщили пользователи социальной сети «Вконтакте» в группе «Рязань» .

Автор поста пишет, что в его дом пришёл врач и предложил пройти диспансеризацию. После звонка в поликлинику выяснилось, что врачи к жильцам дома приходить были не должны.

Главврач поликлиники №2 Олег Нагибин сообщил порталу uzrf.ru , что на дом к пациентам ходят только участковые терапевты, которых рязанцы обычно знаю в лицо.

Сотрудники полиции отмечают, что преступники могут пытаться проникнуть в квартиру разными способами, в том числе прикидываясь врачами. В случае, если человек вызывает подозрения, лучше позвонить в медицинское учреждение и проверить.