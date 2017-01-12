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http://7info.ru/news/ryazan-society/v_rjazani_lovili_peshehodov-narushitelej/

В Рязани ловили пешеходов-нарушителей
Рейдовое мероприятие провели сотрудники Госавтоинспекции.

Общество   137

В среду, 11 января, сотрудники Госавтоинспекции провели в Рязанской области рейдовое мероприятие, направленное на пресечение нарушений ПДД со стороны пешеходов. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Во время рейда было выявлено 69 нарушений, 40 из них – в Рязани. 