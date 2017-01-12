http://7info.ru/news/ryazan-society/v_rjazani_lovili_peshehodov-narushitelej/
В Рязани ловили пешеходов-нарушителей
Общество 137
В Рязани ловили пешеходов-нарушителей
Общество 137
Рейдовое мероприятие провели сотрудники Госавтоинспекции.
В среду, 11 января, сотрудники Госавтоинспекции провели в Рязанской области рейдовое мероприятие, направленное на пресечение нарушений ПДД со стороны пешеходов. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
Во время рейда было выявлено 69 нарушений, 40 из них – в Рязани.