В Рязани ловили пешеходов-нарушителей

Рейдовое мероприятие провели сотрудники Госавтоинспекции.

Общество

В среду, 11 января, сотрудники Госавтоинспекции провели в Рязанской области рейдовое мероприятие, направленное на пресечение нарушений ПДД со стороны пешеходов. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Во время рейда было выявлено 69 нарушений, 40 из них – в Рязани.