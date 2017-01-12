В Рязани изменится одна из площадок ярмарки выходного дня

Работу в новом году ярмарки начнут с 14 января.

Общество

В 2017 году работа по организации ярмарок выходного дня в Рязани будет продолжена. Об этом сообщил сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.

Ближайшие ярмарки пройдут в субботу, 14 января, на пяти традиционных площадках областного центра: на Театральной площади, на ул. Крупской, д.17 (возле ЦНТИ), на ул. Новосёлов, д.13 (кинотеатр «Октябрь»), на ул. Станкозаводская, д.30 (ТЦ «КИТ) и на ул. Гоголя, д.35 Б (ТК «Березовый»).

С 28 января начнёт свою работу ярмарка выходного дня по новому адресу: взамен ярмарочной площадки на ул. Гоголя, д.35 Б (ТК «Берёзовый») появится новая площадка в Торговом городке.