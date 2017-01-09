http://7info.ru/news/ryazan-society/v_rjazani_izmenitsja_odin_iz_trollejbusnyh_marshrutov/
В Рязани изменится один из троллейбусных маршрутов
Общество 222
В Рязани изменится один из троллейбусных маршрутов
Общество 222
Изменения позволят улучшить транспортное обслуживание жителей улицы Халтурина.
С 20 января 2017 года в Рязани изменится маршрут троллейбуса №17. Ранее троллейбус ходил по маршруту «ул. Крупской – Театральная пл.». По просьбам горожан и организаций в маршрут внесены изменения. Теперь троллейбус будет следовать от улицы Крупской по своему маршруту до остановки «Спортивная ул.», далее по ул. Халтурина, Куйбышевскому шоссе до остановки «Завод Рязцветмет».
Как сообщает сайт администрации города Рязани, изменения позволят улучшить транспортное обслуживание жителей улицы Халтурина.