В Рязани изменится один из троллейбусных маршрутов

Изменения позволят улучшить транспортное обслуживание жителей улицы Халтурина.

Общество

С 20 января 2017 года в Рязани изменится маршрут троллейбуса №17. Ранее троллейбус ходил по маршруту «ул. Крупской – Театральная пл.». По просьбам горожан и организаций в маршрут внесены изменения. Теперь троллейбус будет следовать от улицы Крупской по своему маршруту до остановки «Спортивная ул.», далее по ул. Халтурина, Куйбышевскому шоссе до остановки «Завод Рязцветмет».

Как сообщает сайт администрации города Рязани, изменения позволят улучшить транспортное обслуживание жителей улицы Халтурина.