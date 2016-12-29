В Рязани из-за гриппа медучреждения работают в усиленном режиме

Поликлиники перешли на «шестидневку».

Общество

Все медицинские учреждения Рязани и Рязанской области работают в усиленном режиме, информирует сайт правительства региона. Это одна из мер активной профилактики гриппа и ОРВИ.

Амбулаторно-поликлиническую службу перевели на шестидневную рабочую неделю. Врача на дом теперь возможно вызвать до 17 часов. Предусмотрено дежурство специализированных бригад в выходные и праздничные дни.

Для госпитализации больных с ОРВИ и гриппом предусмотрено 500 мест, в случае необходимости их количество может быть увеличено в три раза. В медучреждениях и аптеках создан запас противовирусных и других препаратов, в стационарах имеется всё необходимое оборудование для качественного оказания медицинской помощи, предупреждает правительство.

С целью предотвращения распространения ОРВИ и гриппа в регионе была заблаговременно сделана вакцинация населения, а также активно велась профилактически-разъяснительная работа, которая продолжается по сей день. Информационные материалы размещены в учреждениях здравоохранения, школах и детских садах, торговых центрах и в сети Интернет.

Профилактические рекомендации несложны и всем давно известны: нужно соблюдать санитарно-гигиенические нормы, режим работы, учёбы и отдыха, больше находиться на свежем воздухе, полноценно питаться, заниматься физкультурой. В период частой заболеваемости лучше поменьше посещать многолюдные места и массовые мероприятия, тщательно мыть руки перед едой и после улицы, промывать нос и горло не реже 2-3 раз в сутки. При появлении симптомов гриппа или ОРВИ - резкого повышения температуры до 38,5 - 40°С, ломоты в мышцах, суставах, слабости, сухого кашля и насморка – надо срочно обращаться к врачу.

Заболевших необходимо изолировать, часто проветривать и промывать комнату, где лежит больной.