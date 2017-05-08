В Рязани инновационная дорожная разметка не продержалась и пяти дней

Разметку на путепроводе на улице Есенина сделали в ночь на 5 мая.

Общество

В Рязани на путепроводе на улице Есенина оказалась повреждена дорожная разметка. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщается в группе «Подслушано у водителей в Рязани» в социальной сети «Вконтакте».

По информации пользователей, разметка пролежала до первого дождя. Также сообщается, что её повредил уборочный автомобиль.

Напомним, дорожная разметка была нанесена в ночь с 4 на 5 мая подрядной организацией, в рамках выполнения гарантийных обязательств. Сообщалось, что для неё использовался износостойкий материал нового поколения. Одним из его преимуществ называлось то, что разметку можно делать без специальных машин, что снижает стоимость работ.