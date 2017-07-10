В Рязани идёт ремонт на 14 участках дорог

На трёх участках дорог заделали выбоины на общей площади 82 кв. м.

Общество

В Рязани продолжается ремонт дорог. В настоящее время работы идут на 14 участках. На пяти из них подрядчики устанавливают элементы дорожной инфраструктуры, на остальных идут строительно-монтажные работы.

На Первомайском проспекте, улицах Разина, Трудовой, Большой, Урицкого, Юннатов, Северном и Южном переулках, проезде Яблочкова продолжаются основные ремонтные работы; на Старообрядческом проезде, улицах Станкозаводской, Высоковольтной, Чкалова и на участке дороги от улицы Октябрьской до проезда Шабулина – установка элементов дорожной инфраструктуры.

На трёх участках дорог – по улицам Есенина, Костычева и 2-му Школьному проезду заделали выбоины, сообщает сайт администрации города. Работы проведены на общей площади 82 кв. м.