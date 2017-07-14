В Рязани и области уничтожили дикорастущую коноплю

Почти два гектара этого растения обнаружили на территории Милославского района.

Общество

Сотрудники рязанской полиции продолжают уничтожать дикорастущую коноплю. Об этом сообщает сайт УМВД России по Рязанской области.

За минувшие сутки было уничтожено более 2 гектаров этого растения. Основная часть была обнаружена в Милославском районе, также коноплю нашли в Сапожковском районе и в Рязани.

Обследование территории области продолжается.