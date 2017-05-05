В Рязани для ветеранов устроили праздничный «Салют Победы» с песнями и танцами

В преддверии Дня победы ветеранов поздравили представители органов местного самоуправления и творческие коллективы Рязанского областного Дворца детского творчества.

Общество

4 мая, в четверг, в Рязанском областном Дворце детского творчества прошёл праздничный концерт «Салют Победы». Открыла мероприятие председатель совета ветеранов Зинаида Филипповна Лоханкова, пожелав всем гостям вечера счастья, здоровья, благополучия. Поздравить ветеранов пришли депутаты Рязанской городской Думы Александр Чайка, Роза Ризатдинова и ректор РИРО Андрей Кашаев.

Андрей Кашаев рассказал, что оба его деда были участниками войны, и семья сохранила все награды, записные и лётные книжки. Он назвал праздник Великой победы праздником всеобщего спасения.

– Есть вероятность, что многие зарубежные страны хотят исказить роль Советского Союза в великой Победе. Тот, кто непосредственно видел своими глазами, тот, кто принимал участие, постарайтесь, чтобы вот это не забывалось и передавалось из поколения в поколение, – сказала префект Советского района Рязани Наталья Мельникова.

Творческие коллективы дворца творчества поздравили ветеранов, подарив музыкальные, поэтические и танцевальные подарки. Образцовый театр танца «Импульс» исполнил два ярких танца. Виталина Мельникова в руках с белым бумажным голубем прочитала трогательное стихотворение. Песни «Дороги», «На безымянной высоте», «Катюша», в одном номере исполнил образцовый ансамбль народной песни «Русские узоры ». Свои номера исполнили студия эстрадного вокала «Новые голоса», Макар Перепешин, образцовый ансамбль народного танца «Задоринка». Приглашённым гостем стала группа «Крылатая пехота», представляющая РВВДКУ.

По окончании праздничного мероприятия в фойе вручили подарки ветеранам от префектуры Советского района и Депутатов городской Думы.