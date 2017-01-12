В Рязани действуют льготы на проезд в общественном транспорте для некоторых категорий граждан

Льготы предусмотрены для школьников, студентов, пенсионеров

Общество

В Рязани утверждён порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан по полному или частичному освобождению от платы за услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования. Об этом сообщил официальный сайт горадминистрации.

Меры социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров установлены:

1) в виде оплаты проезда с помощью транспортной карты «Школьная» следующим категориям граждан:

- учащимся общеобразовательных организаций города Рязани;

- учащимся общеобразовательных организаций города Рязани из малообеспеченных семей, проживающих в отдалении от основного места учебы, обучающимся в организациях дополнительного образования;

2) в виде оплаты проезда с помощью транспортной карты «Студенческая» следующим категориям граждан:

- студентам образовательных организаций города Рязани очной формы обучения;

- студентам, членам студенческих семей, имеющих детей, из числа учащихся образовательных организаций города Рязани очной формы обучения;

- студентам из многодетных неполных семей, из числа учащихся образовательных организаций города Рязани очной формы обучения;

- студентам из малообеспеченных семей, из числа учащихся образовательных организаций города Рязани очной формы обучения;

- студентам-сиротам из числа учащихся образовательных организаций города Рязани очной формы обучения;

- студентам, оставшимся без попечения родителей, из числа учащихся образовательных организаций города Рязани очной формы обучения;

- студенткам, являющимся матерями-одиночками, из числа учащихся образовательных организаций города Рязани очной формы обучения;

3) в виде оплаты проезда с помощью транспортной карты «Льготная» следующим категориям граждан:

- пенсионерам, проживающим в городе Рязани, получающим пенсию из Пенсионного фонда Российской Федерации, которым не установлены меры социальной поддержки и социальной помощи по федеральному, региональному законодательству и другим нормативным правовым актам по оплате проезда;

- одному из родителей либо иному законному представителю из многодетной семьи, проживающему и зарегистрированному в городе Рязани, которому не установлены меры социальной поддержки и социальной помощи по федеральному, региональному законодательству и другим нормативным правовым актам по оплате проезда;

- вдовам участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, проживающим и зарегистрированным в городе Рязани, не вступившим в повторный брак и которым не установлены меры социальной поддержки и социальной помощи по федеральному, региональному законодательству и другим нормативным правовым актам по оплате проезда;

- пенсионерам, проживающим (зарегистрированным) в поселке Солотча, получающим пенсию из Пенсионного фонда Российской Федерации, которым не установлены меры социальной поддержки и социальной помощи по оплате проезда по федеральному, региональному законодательству и другим нормативным правовым актам.

Меры социальной поддержки по оплате проезда в автобусах муниципального унитарного предприятия города Рязани «Рязанская автоколонна №1310» на маршруте регулярных перевозок пассажиров в пригородном сообщении «Рязань – Солотча – Рязань» установлены:

1) в виде оплаты 25% стоимости месячного проездного билета (льготный пригородный проездной билет) следующим категориям граждан:

- студентам и учащимся, проживающим (зарегистрированным) в поселке Солотча и обучающимся в образовательных организациях города Рязани;

- работникам терапевтического отделения №4 ГБУ РО «Городская клиническая больница №4», ГБУ РО «Рязанский детский санаторий памяти В.И. Ленина», ОГБОУ «Солотчинская школа–интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», МБУ ДО «Детская школа искусств №7», МБОУ «Школа №32», проживающим в городе Рязани;

2) в виде оплаты проезда с помощью транспортной карты «Льготная» пенсионерам, проживающим (зарегистрированным) в поселке Солотча, получающим пенсию из Пенсионного фонда Российской Федерации, которым не установлены меры социальной поддержки и социальной помощи по оплате проезда по федеральному, региональному законодательству и другим нормативным правовым актам.

Меры социальной поддержки по оплате проезда в автобусах муниципального унитарного предприятия города Рязани «Рязанская автоколонна №1310» на маршруте регулярных перевозок пассажиров в пригородном сообщении «Солотча – Поляны – Солотча» установлены:

1) в виде оплаты 25% стоимости месячного проездного билета учащимся МБУДО «Полянская детская школа искусств» муниципального образования – Рязанский муниципальный район Рязанской области, проживающим в поселке Солотча;

2) в виде бесплатного проезда (бесплатный пригородный проездной билет) учащимся ОГБОУ «Полянская школа–интернат», проживающим (зарегистрированным) в посёлке Солотча.