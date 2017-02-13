В Рязани дан старт Всероссийской социальной кампании «Сложности перехода»

Сегодня акция проходит в 4 детских садах, в 12 школах, торговом центре, на двух заправочных станциях, в пенсионном фонде и в поликлинике.

Общество

В Рязани дан старт Всероссийской социальной кампании «Сложности перехода». Об этом сообщил официальный сайт УМВД России по Рязанской области.

Мероприятия, направленные на повышение безопасности пешеходов, в том числе детей-пешеходов, в Рязани будут проходить в течение всей недели, и охватят не только людей разных возрастных групп, но и различные категории участников дорожного движения.

Сегодня акция проходит в 4 детских садах, в 12 школах, торговом центре, на двух заправочных станциях, в пенсионном фонде и в поликлинике.

В дошкольных образовательных организациях и в начальных классах школ занятия проходят в форме интерактивного спектакля: в гости к детям приезжают два сказочных персонажа – девочка Света и ее мама, которая учит Свету Правилам дорожного движения. Но девочка из-за своей невнимательности все перепутала и забыла, как правильно вести себя на дороге.

За помощью Света с мамой обращаются к присутствующим в зале детям, которые, выполнив несколько заданий, помогают исправить ошибки. За помощь Свете и ее маме каждый ребенок получил тематические подарки: раскраски, световозращающие брелоки и рюкзачки, а образовательные организации – желтые детские жилеты со световозвращающими элементами, которые пригодятся для движения группы детей.

Для старшего школьного возраста занятия проходят в форме уроков Обществознания, которые состояли: из теоретической части, где рассматривались права и обязанности пешеходов и водителей, их взаимодействие на дорогах, дается понятие «остановочного» и «тормозного» пути для того, чтобы пешеход сумел примерно просчитать расстояние от автомобиля до перехода и основы финансовой грамотности.

И из практической части, которая проходит в форме деловой игры «Схема дорожной безопасности твоей школы». Ребята должны дополнить Схему недостающими элементами (светофорами, дорожными знаками, тротуарами и др. и обозначить наиболее опасные участки), а затем презентовать свои Схемы.

Все старшеклассники также получат подарки: сумки со световозвращающими элементами, линейки, обложки для паспортов.

Студентам Строительного колледжа города Рязани сегодня демонстрируют образовательный фильм, они отвечают на вопросы тематических тестов, а также у них проверяется усвоенный материал с помощью киновикторины. Студентам предложено сделать фотографии с табличками, на которых написаны пожелания и слова благодарности водителям и пешеходам, а затем выложить свои фото в социальной сети Instagram с хэштегом #пропустипешехода или #спасибоводитель.

Памятные подарки и призы от организаторов кампании: обложки для студенческих билетов, сумки, световозвращающие стикеры получают все студенты, принявшие участие в мероприятиях.

Очень радушно встречали представителей кампании пенсионеры в поликлинике. Люди живо шли на контакт и отвечали на поставленные вопросы, получая памятные подарки.