В Рязани будут готовить магистров химико-технологического направления

Химико-технологическое направление в РГРТУ появилось в 2011 году благодаря Рязанской нефтеперерабатывающей компании, дочернего общества НК «Роснефть»

Общество

Кафедра «Химическая технология органических веществ» Рязанского государственного радиотехническог о университета при поддержке РНПК получила лицензию на подготовку магистров по направлению «Химическая технология».

Это ключевая кафедра подготовки кадров для нефтехимической отрасли в Рязанской области. Химико-технологи ческое направление в РГРТУ появилось в 2011 году благодаря Рязанской нефтеперерабатыв ающей компании, дочернего общества НК «Роснефть». За это время завод значительно улучшил материально-техн ическую базу кафедры: появились три лаборатории, оснащённые современным оборудованием и оргтехникой, отремонтированы аудитории. Лучшие студенты получают не только корпоративные стипендии, но и посещают обзорные экскурсии на завод, проходят производственные и преддипломные практики.

Преподаватели РГРТУ и специалисты РНПК прошли проверку на соответствие лицензионным требованиям. Теперь они смогут готовить специалистов высшей квалификации. Первый набор на очную и очно-заочную магистратуру состоится уже в 2017 году.

Стоит отметить, что из 46 бакалавров, выпустившихся за последние два года, сегодня являются молодыми специалистами РНПК.