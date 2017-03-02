В Рязани будут готовить магистров химико-технологического направления
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Химико-технологическое направление в РГРТУ появилось в 2011 году благодаря Рязанской нефтеперерабатывающей компании, дочернего общества НК «Роснефть»
Кафедра «Химическая технология органических веществ» Рязанского государственного радиотехническог
Это ключевая кафедра подготовки кадров для нефтехимической отрасли в Рязанской области. Химико-технологи
Преподаватели РГРТУ и специалисты РНПК прошли проверку на соответствие лицензионным требованиям. Теперь они смогут готовить специалистов высшей квалификации. Первый набор на очную и очно-заочную магистратуру состоится уже в 2017 году.
Стоит отметить, что из 46 бакалавров, выпустившихся за последние два года, сегодня являются молодыми специалистами РНПК.