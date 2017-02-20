В Рязани активисты организовали концерт «Я тебя слышу» для слабослышащих людей

Завершил концерт показ фильма «Битва за Севастополь», для которого молодогвардейцы специально написали субтитры.

Общество

В субботу, 18 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, активисты Рязанского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» организовали концерт для людей с ограниченными возможностями здоровья. В ДК Всероссийского общества глухих молодогвардейцы исполнили несколько творческих номеров и показали фильм с субтитрами. Прозвучали стихи и песни на жестовом языке, а также танцы со светящимися палочками. Завершил концерт показ фильма «Битва за Севастополь», для которого молодогвардейцы специально написали субтитры.