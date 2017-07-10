В РГМУ прошла научная конференция, посвященная юбилею классика отечественной флебологии профессора Павла Швальба

Участники конференции в Рязанском медицинском университете вспомнили своего учителя и коллегу, выпускника РГМУ Павла Швальба и обсудили возможности дальнейшей реализации его идей

Общество

10 июля в РГМУ состоялась научная конференция, посвященная 85-летию со дня рождения профессора Павла Швальба, заслуженного врача РФ, почетного члена Российской ассоциации флебологов, почетного гражданина Рязани. В конференции приняли участие ученик профессора, ректор РГМУ Роман Калинин, президент Ассоциации флебологов России Юрий Стойко, министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий, преподаватели и студенты РГМУ, врачи.

«Павел Григорьевич был представителем русской советской классической школы медиков, – сказал ректор РГМУ Роман Калинин. – Он обладал широким кругозором, разбирался не только в медицине. Это бы человек высокой культуры, на которого должны равняться сегодняшние врачи».

«Он относился к студентам как к коллегам, - подчеркнул Андрей Прилуцкий. – От каждого ученика он как наставник ожидал успехов, и под его руководством действительно все становились хорошими специалистами».

Роман Калинин отметил, профессор Швальб создал свою научную школу, и его идеи необходимо развивать и переосмысливать тем, кто сегодня работает в сосудистой хирургии.

В своем докладе ректор напомнил об основных этапах профессионального пути врача и ученого. Уже в вузе Павел Швальб увлекся медицинской наукой. Несколько лет работал хирургом 4-й городской больницы Рязани, затем в отделении сердечно-сосудистой хирургии областной больницы № 3 (ныне Рязанский областной кардиологический диспансер), которое возглавил в 1972 году.

В 1973 году был подписан договор о научном сотрудничестве кардиодиспансера и НИИ газоразрядных приборов, была создана первая и единственная в стране лаборатория лазерной медицины. Павел Швальб был зачислен в штат НИИ ГРП старшим научным сотрудником.

Под руководством и при непосредственном участии Швальба в Рязани разработаны различные приборы для лазерной терапии, получившие известность в России, организована служба сосудистой хирургии, начаты микрохирургические операции, создан кабинет, а затем и отделение рентгенохирургии.

В 2000 году на базе кардиодиспансера создана кафедра ангиологии, сосудистой и оперативной хирургии РГМУ, которую возглавил Павел Швальб. Он – автор более 200 научных работ и 8 монографий, научный руководитель 10 кандидатов и докторов наук. В 2004 году Швальбу вручена премия правительства РФ в области науки и техники «за разработку и внедрение в клиническую практику новых технологий диагностики и лечения заболеваний венозной системы с целью оздоровления населения России».

В рамках научной конференции были сделаны доклады, посвященные вкладу профессора Швальба в отечественную флебологию и развитие здравоохранения Рязанской области и показан видеофильм, посвященный жизни этого выдающегося врача.