В рамках декады здоровья и спорта в Рязани проходят дискотеки на льду

Всех желающих провести время на коньках приглашал Дворец спорта «Олимпийский».

Общество

В рамках декады здоровья и спорта с 1 по 8 января во Дворце спорта «Олимпийский» в Рязани проходили сеансы оздоровительного катания и дискотеки на льду для всех любителей активного отдыха. Об этом сообщает сайт министерства молодёжной политики, физической культуры и спорта Рязанской области.

1, 2, 3 и 4 января на катании царила особая атмосфера новогоднего волшебства. Ведь в «Олимпийский» поздравить всех собравшихся с наступившим Новым годом пришёл сам Дедушка Мороз. Его появление на льду каждый раз сопровождалось весёлыми играми, забавными конкурсами, а любой желающий мог поздравить своих друзей, близких и всех собравшихся с праздником. Самые активные и талантливые получали новогодние призы!

За первые дни новогодних каникул уже состоялся 21 сеанс оздоровительного катания и дискотек на льду, которые посетило около 3 тысяч человек. Всего за восемь праздничных дней запланировано провести 43 сеанса оздоровительного катания и дискотек на льду.