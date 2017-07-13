В рабочем посёлке Павелец Скопинского района проходит ремонт дороги по улице Комсомольской

Ремонт проводится на средства муниципального дорожного фонда Павелецкого городского поселения.

Общество

В рабочем посёлке Павелец полным ходом идёт ремонт автомобильной дороги по улице Комсомольской. Администрация муниципалитета отреагировала на просьбы жителей рабочего посёлка, и как результат – дорога к зданию Павелецкой школы и детскому саду сегодня переживает обновление. Ремонт этого участка дороги очень важен, так как именно он являете подъездом к общеобразовательным учреждениям. На этом отрезке была предусмотрена, прежде всего, возможность комфортного передвижения мам с колясками, маленьких детей с велосипедами и самокатами, а также школьников. Строит дорогу ООО «Спецстроймеханизация».

Ремонт проводится на средства муниципального дорожного фонда Павелецкого городского поселения. Затраты составили 921 485 рублей.