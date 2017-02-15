В Путятинском районе выявили нарушения при пользовании недрами

За нарушения на юридическое лицо могут наложить штраф до одного миллиона рублей.

Общество

Сотрудниками отдела регионального экологического надзора министерства природопользования Рязанской области проведён плановый (рейдовый) осмотр, обследование территории участков недр местного значения в Путятинском районе. Об этом сообщил официальный сайт ведомства.

В ходе проведения данных мероприятий выявлено нарушение обязательных требований законодательства.

14 февраля составлено два протокола об административном правонарушении на юридическое и должностное лицо за пользование недрами без лицензии.

За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ, что влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц – от тридцати до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей.