http://7info.ru/news/ryazan-society/v_prokurature_rjazanskoj_oblasti_sostojalos_zasedanie_kollegii_/
В прокуратуре Рязанской области состоялось заседание коллегии
Общество 130
В прокуратуре Рязанской области состоялось заседание коллегии
Общество 130
На коллегии рассмотрели два далёких по тематике вопроса.
21 декабря в прокуратуре Рязанской области состоялось заседание коллегии под председательством и.о. прокурора области Юрия Монахова. Об этом сообщает сайт ведомства.
В работе коллегии участвовали министр ТЭК и ЖКХ Рязанской области, руководители структурных подразделений прокуратуры области, межрайспецпрокуроры.
На коллегии рассмотрено два вопроса.
Первым вопросом было состояние законности и прокурорского надзора в сфере проведения капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области. Вторым – соблюдение законодательства при содержании подозреваемых и обвиняемых в изоляторах временного содержания органов внутренних дел и при перевозке их спецтранспортом.