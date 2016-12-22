В прокуратуре Рязанской области состоялось заседание коллегии

На коллегии рассмотрели два далёких по тематике вопроса.

Общество

21 декабря в прокуратуре Рязанской области состоялось заседание коллегии под председательством и.о. прокурора области Юрия Монахова. Об этом сообщает сайт ведомства.

В работе коллегии участвовали министр ТЭК и ЖКХ Рязанской области, руководители структурных подразделений прокуратуры области, межрайспецпрокуроры.

На коллегии рассмотрено два вопроса.

Первым вопросом было состояние законности и прокурорского надзора в сфере проведения капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области. Вторым – соблюдение законодательства при содержании подозреваемых и обвиняемых в изоляторах временного содержания органов внутренних дел и при перевозке их спецтранспортом.