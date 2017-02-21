В прокуратуре Рязанской области подвели итоги работы по рассмотрению обращений граждан

Наибольшее количество обращений разрешено прокурорами Советского, Московского, Октябрьского, Железнодорожного районов г. Рязани.

Общество

В прокуратуре Рязанской области состоялось заседание коллегии, на котором подведены итоги работы органов прокуратуры по рассмотрению обращений граждан. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

В работе коллегии приняли участие: руководители структурных подразделений прокуратуры области, старшие помощники прокурора области, прокуроры районов.

С докладом выступила старший помощник прокурора области по рассмотрению обращений и приёму граждан Султанова Н.А., заслушаны отчёты отдельных прокуроров районов.

На коллегии отмечено, что в минувшем году в органы прокуратуры поступило около 23 тыс. обращений граждан, разрешено свыше 12 тыс., из них признаны обоснованными и удовлетворены – 2729.

Наибольшее количество обращений разрешено прокурорами Советского, Московского, Октябрьского, Железнодорожного районов г. Рязани, Рязанского, Михайловского, Пронского, Шиловского, Спасского районов, Касимовским межрайонным прокурором.

На личном приёме принято более 7 тыс. граждан.

По-прежнему актуальными оставались обращения о нарушениях жилищного, трудового, земельного законодательства, законодательства об исполнительном производстве, об охране окружающей среды и природопользовании, а также по вопросам соблюдения прав граждан на досудебной и судебной стадиях уголовного судопроизводства.

Органами прокуратуры области уделялось особое внимание качеству и полноте рассмотрения обращений граждан, фактическому устранению выявленных нарушений.

Так, в целях защиты прав граждан опротестовано 107 незаконных правовых актов, внесено 1195 представлений, направлено в суды 2309 исков и заявлений, объявлено 132 предостережения, возбуждено 205 дел об административных правонарушениях.

Не оставлены без внимания вопросы исполнения законодательства при рассмотрении обращений граждан органами местного самоуправления, учреждениями, организациями, предприятиями. По результатам прокурорских проверок применены меры прокурорского реагирования, выявленные нарушения устранены.