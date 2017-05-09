В преддверии Дня Победы ОНФ запустил сайт патриотических проектов

Перед Днём Победы в этом году активисты движения также провели мониторинг состояния мемориалов, содержащих «Вечный огонь» и «Огонь памяти».

Общество

Общероссийский народный фронт запустил уникальный информационный ресурс, наполняемый информацией о мемориальных сооружениях, содержащих Вечный огонь или Огонь памяти, братских могилах, входящих в реестр воинских захоронений, и эвакогоспиталях, где проходили лечение солдаты во время Великой Отечественной войны. Также на сайте размещена информация о российских школах, которым присвоены имена героев в рамках проекта ОНФ «Имя героя – школе».

Созданная на базе ресурса карта подвигов позволяет ознакомиться с историями героических поступков, биографией земляков, просмотреть исследовательские и творческие работы школьников, а также принять участие в запланированных патриотических мероприятиях в любой точке России.

Основными целями ресурса imena.onf.ru являются увековечение памяти героев Великой Отечественной войны и героев России независимо от звания, масштабов подвига, статуса наград, а также объединение народных патриотических инициатив в регионе, городе и селе.

Так, благодаря работе активистов регионального отделения ОНФ в Рязанской области помогли, Троицкая средняя школа Спасского района Рязанской области присоединилась к проекту Общероссийского народного фронта «Имя героя – школе». Теперь она носит имя Героя Советского Союза Алексея Юханова. 9 мая 2017 года в селе Троица планируется торжественное открытие памятной таблички и другие мероприятия, посвящённые этому событию.

На базе Троицкой средней школы проходит поисковая и краеведческая работа, которая открывает все новые подробности истории Великой Отечественной войны.

Перед Днём Победы в этом году активисты движения также провели мониторинг состояния мемориалов, содержащих «Вечный огонь» и «Огонь памяти». За один день они посетили 43 мемориала в 19 муниципальных образованиях области.

В органы власти по результатам мониторинга были направлены предложения о приведении в порядок некоторых мемориалов, которые требуют уборки или реставрации. Кроме того, активисты сделали фотоотчет, который также должен быть достоянием общественности, так как на территории Рязанской области находится множество красивых и ухоженных мемориалов.

По словам сопредседателя регионального штаба ОНФ в Рязанской области, депутата Госдумы, соавтора законопроекта о закреплении специального статуса мемориалов «Вечный огонь» и «Огонь памяти», Героя России Андрея Красова, сайт imena.onf.ru призван формировать у молодёжи, подрастающего поколения россиян интерес к изучению истории родного края, своей малой родины.