В посёлке Мурмино открылось семейное кафе, в котором не торгуют спиртным

Главное блюдо в меню – пицца различной рецептуры, а среди напитков только соки, чай и кофе.

Общество

В посёлке Мурмино Рязанского района открылось семейное кафе «Алиса». Об этом сообщает сайт министерства экономического развития и торговли Рязанской области.

Кафе «Алиса» единственное в посёлке подобного направления. В нём не торгуют спиртным, главное блюдо в меню – пицца различной рецептуры, а среди напитков только соки, чай и кофе. Заведение имеет и социальную направленность: по взаимной договорённости с администрацией Мурминского поселения в кафе будут проходить детские выставки, встречи ветеранов войны и труда, выставки народно-художественных промыслов и поделок местных умельцев.

Кафе открылось в начале года, на его базе уже состоялись четыре детских праздника.