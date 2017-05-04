В посёлке Дягилево состоялось районное шествие «Бессмертного полка»

Школьники пронесли полотно «Георгиевской ленты» и расшитый вручную «Солдатский платок».

Общество

В среду, 3 мая, в Рязани состоялось торжественное шествие «Бессмертный полк Дягилево». Колонна из 1 000 человек – жителей улиц Белякова, Забайкальской, сотрудников авиаремонтного завода – прошла с портретами своих родственников-участников Великой Отечественной войны от 360-го Авиаремонтного завода до бюста Героя Советского Союза А. В. Белякова.

Школьники пронесли полотно «Георгиевской ленты» и «Солдатский платок» – сшитые вместе лоскуты с именами и годами жизни своих дедов и прадедов – участников войны. Каждый платок школьники вышивали и расписывали вручную, сообщает сайт администрации города.

У бюста генерал-лейтенанта А. В. Белякова состоялся торжественный митинг. Мероприятие организовано при поддержке префектуры Московского района и проводится в военном городке Дягилево во второй раз.